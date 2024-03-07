Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki ortak yazılı sınavlarda önemli bir değişikliğe gidiyor.

26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ortak sınavlarda, Türkçe ve Matematik derslerinin sınavlarını öğretmenler değil, İl Ölçme Değerlendirme Merkezleri yapacak.

Bakanlık tarafından yayınlanan Ülke Geneli Ortak Yazılı Sınavlar Kılavuzu'na göre, 6. sınıfların Türkçe dersi ile 9. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri, İl Ölçme Değerlendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek. Diğer derslerin sınavlarını ise zümre öğretmenleri okuyacak.

Özellikle dikkat çeken nokta Türkçe dersinin sınavının İl Ölçme Değerlendirme Merkezleri tarafından yapılacak olmasıdır. Karar, "Genel Açıklamalar" kısmında belirtilen çoktan seçmeli soruların değerlendirilmesi ve açık uçlu/kısa cevaplı soruların puanlanmasının ülke genelinde ortak yapılacağı maddeye dayandırılmaktadır.

Bakanlık yetkilileri, bu kararın daha adil bir değerlendirme süreci sağlayacağını belirtirken, öğrenciler ve eğitim camiası değişikliği yakından takip etmektedir.