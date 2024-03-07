Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayınladıktan sonra, Yozgat'ta 18 adayın seçime gireceği kesinleşti.

YSK'nın açıkladığı kesinleşen aday listelerine göre, Yozgat ve ilçelerindeki adayların isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Yozgat Belediye Başkanlığı için belirlenen adaylar arasında 15 erkek adayın yanı sıra 3 kadın aday da yer alıyor.

YOZGAT KADIN BELEDİYE BAŞKANI ADYALARI

Demokratik Sol Parti Yozgat Belediye Başkanı Adayı ev hanımı Zehra Atakan, lise mezunu,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı avukat Merve Eylül Bütün, üniversite mezunu,

Bağımsız Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı avukat Beyzanur Konuk, üniversite mezunu

YSK'nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre, Yozgat merkezinde parti adaylarından oluşan toplam aday sayısı 17 olarak belirlenirken, bir bağımsız adayın da yer aldığı belirtildi.

Buna göre, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Yozgat merkezinde toplamda 18 aday yarışacak.