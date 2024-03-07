Binlerce kişinin yıllar içinde unutup biriktirdiği paralar, e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca çalışana sağlanan ödemeler, vatandaşların hakları açısından önem arz ediyor. Ancak, çeşitli nedenlerle bu ödemelerin bazıları sahipleri tarafından unutulabiliyor veya fark edilemiyor.

Ödemelerin bazı durumlarda doğrudan hesaplara aktarıldığı, bazı durumlarda ise başvuru yapılması gerektiği biliniyor.

Devlet, sosyal yardım kapsamında çeşitli destekler sunarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor ve destek olmaya devam ediyor.

SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların derhal kontrol etmeleri gereken önemli konular arasında bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.

Unutulan para yardımlarını geri almak için vatandaşlar, öncelikle e-Devlet üzerinden yapacakları sorgulamaları gerçekleştirmelidir.

SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolayca öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir.

Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yer tutan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor.

Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda. Ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor.

Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlıyor.

Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sayesinde, vatandaşlar unutulan paralarını isimlerine göre sorgulayabilir ve geri alabilirler.

Sonuç olarak, devletin sağladığı sosyal yardımlar ve bankalarda unutulan paralar, vatandaşların hakları arasında bulunmaktadır ve bu haklardan faydalanabilmek için düzenli olarak ilgili platformları kontrol etmek ve gerekli sorgulamaları yapmak önemlidir.

Bu sayede, unutulan veya bilinmeyen ödemelerden kaynaklanan hak kayıpları önlenmiş olacaktır.