Enflasyonun artması ile zam yağmuru devam ediyor. Son olarak ev tüpü fiyatlarında beklenen zam gerçekleşti.

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte zam dalgası devam ediyor. Son olarak ev tüpü fiyatlarında beklenen zammın gerçekleştiği açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 12 kg'lik tüp gazının fiyatı 718 TL'ye yükseldi.

Yozgat'ta 12 kg'lik tüp gazının fiyatı ise 689-690 TL'den satışa sunulurken 2 kg'lik piknik tüpü ise 135 TL olarak satılıyor.

Uluslararası piyasalardaki LPG fiyatlarındaki artış ve döviz kuru, bu zam artışının temel sebepleri olarak belirtildi.

Ev tüpü fiyatlarındaki bu artış, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çoğu kullanıcı, zammın oldukça yüksek olduğunu ve vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için, bu zammın büyük bir ekonomik yük oluşturacağı vurgulandı.

Zam açıklamasının hemen ardından sosyal medyada tepkiler de çığ gibi büyüdü. #EvTüpüneZam etiketi altında yapılan paylaşımlarda, zammın geri çekilmesi ve vatandaşların korunması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Ev tüpü fiyatlarındaki bu artışın, vatandaşların bütçelerini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Özellikle kış aylarında ısınma için kullanılan tüp gazındaki bu zammın, vatandaşların ısınma maliyetlerini artırarak ekonomik zorluk yaşamalarına neden olabileceği belirtiliyor.