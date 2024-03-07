TBMM'de görüşülmeye hazırlanan yeni teklif, milyonlarca vatandaşa bayram ettirecek. O borçların tamamına af geliyor.

TBMM'de ele alınacak olan yeni teklif, milyonlarca vatandaşa sevindirici bir haber getiriyor. Gündemdeki düzenleme, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin affı içeriyor. "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı torba kanun tasarısı, GSS prim borcu bulunanlara bir af imkanı sunmayı hedefliyor. Eğer bu madde yasalaşırsa, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm borçlar affedilmiş olacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK

Bu düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği belirlendi. 1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu bulunanlar, bu affın avantajlarından faydalanabilecekler. Yani ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlardan tamamen feragat edilecek.

Aylık GSS prim tutarı, asgari ücrete göre belirlendiği için, bu yıl sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira olarak belirlendi. Yıllık prim tutarı ise 7 bin 200 lira olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

GSS affının yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Bu düzenleme sonrasında, şu anda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın önümüzdeki aydan itibaren GSS prim borçlarının silinmesi beklenmektedir.

GSS borcu ödenmezse, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla tahsil edilebilir. Ayrıca, GSS prim borcu olan kişilerin acil servis dışındaki muayene veya tedavi hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar borçlarından kurtulacak ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişim sağlayabilecekler.