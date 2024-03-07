Türk vatandaşlarının yaşadığı vize alma sorunları devam ederken Almanya Büyükelçiliği yetkililerinden vize başvuruları ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Almanya'dan yapılan resim açıklama ile vize başvurularında yeni sisteme geçildiği duyuruldu. Almanya bundan sonra vize başvurularında iki aşamalı bir sistem uygulayacak. İki aşamalı sistemle randevu sisteminin değiştirildiği ve vize alımlarının buna bağılı olarak kolaylaşacağı belirtildi.

Almanya'da Schengen vizesi alma sürecinde yaşanan sorunlara çözüm olarak Almanya Büyükelçiliği, vize başvurularını daha etkili hale getirecek yeni bir sistem duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Almanya, vize başvurularını iki aşamalı bir süreçle yönetmeye başlayacak.

Yeni sistemle birlikte, vize başvuruları için randevu sisteminin değiştirildiği ve bu değişikliğin vize alma süreçlerini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, artık başvurularını iki aşamalı bir süreçle gerçekleştirecekler.

İlk aşamada, vize başvurusu yapmak isteyen kişiler Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacaklar. Kayıt oluşturulduktan sonra, başvuruların tarih sırasına göre randevu verileceği belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın vize randevu süreçlerindeki uzun bekleme sürelerini ortadan kaldıracağı vurgulanarak, başvuruların daha düzenli ve hızlı bir şekilde işleneceği ifade edildi.

Randevu alındıktan sonra ise ikinci aşama başlayacak. Başvurular, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla gerçekleştirilecek. Randevu bekleme listesine ücretli kayıt olunacak ve iDATA'nın gönderdiği e-postada belirtilen randevu tarihi onaylandığında, 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi yapılabilecek.

Almanya'nın dış temsilcilikleri, 5 Mart itibariyle yeni randevu alma sistemini uygulamaya koymaya başlayacak ve başvuru randevuları için kronolojik sırayla randevu verecek. iDATA'nın internet sitesi üzerinden 18 Mart 2024 tarihinden itibaren randevuların yapılacağı ve başvuru sürecinin bu yeni düzenlemeye uygun olarak ilerleyeceği açıklandı.