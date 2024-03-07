Yalova'da düzenlenen Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat rüzgarı esti.

Yalova'da 16-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonası'na Yozgatlı sporcular damga vurdu.

65 kilogramda Sanda branşında mücadele eden Rabia Karadaş ve 65 kilogram Light Sanda branşında ter döken Hatice Kırıksoku, gösterdikleri üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat'ı gururla temsil eden sporcular, turnuvadan iki altın madalya ile dönerken, aldıkları bu başarı ile İsviçre Avrupa Şampiyonası ve Arabistan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.