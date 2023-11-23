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Başvuruların kapanmasının ardından gözler, 26 Kasım'da gerçekleştirilecek olan temayül yoklamasına çevrildi. Bu kapsamda, teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için titiz bir değerlendirme sürecine girecekler.

TEMAYÜL NOHUTLU’DA

Yozgat'ta ise temayül yoklaması 29 Kasım'da Nohutlu Tepesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Yerel yönetim için başvuruda bulunan aday adayları arasında Hasan Arun, Taner Yıldız, Ahmet Koçak, Barış Açıkgöz ve Hasan Kandemir bulunuyor.

Delegeler, her 150 adaya bir bilgisayar düşecek şekilde hazırlanan sitem üzerinden oylarını kullanacaklar.

PARTİLİLERE SORULACAK

Temayül yoklaması, çevrimiçi olarak 26 Kasım'da gerçekleşecek ve 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak.

Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" soruları yönlendirilecek.

Yerel yönetim başkanlığı için, teşkilatların hazırladığı gözlem raporları ve geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da değerlendirme sürecine dahil edilecek. Oyların dağılımına göre farklı bölgelerde kampanyalar yürütülecek.

Ayrıca, il başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin fikirleri de doğru adayın belirlenmesinde etkili olacak.