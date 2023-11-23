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AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süresinin önceki akşam sona ermesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde:

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süresinin önceki akşam sona ermesinin ardından, Yozgat il başkanlığına aday olan isimlerden 4'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya davet edildi.

Mevcut İl Başkanı Yusuf Başer’e Ankara’dan telefon gelmesinin ardından ismi belirtilen 4 aday sabah saatlerinde yola çıktı.

AK Parti’de Yozgat’ın yeni il başkanının kim olacağı kamuoyunda bir süredir meşgul ediyordu. Mevcut İl Başkanı Yusuf Başer’in mevcut görevini bırakacak olması siyasi kulisleri hareketlendirmiş ve birçok isim il başkanlığı için adaylık müracaatını yapmıştı.

İl başkanlığı için aday olan isimlerden Ahmet Çakıroğlu, Çelebi Altuntaş, Av. Neslihan Uyar, Şükrü Yalman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya davet edildi.