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Kampanya, tam 8 gün boyunca devam edecek ve 56 ürün en uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye genelinde büyük ilgi gören market indirimleri arasında öne çıkan bu kampanya, vatandaşların ekonomik zorluklara karşı tasarruf yapmalarını destekliyor.

Tarım Kredi Marketleri, 4 binin üzerindeki şube sayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyor. Market, etten meyve-sebze reyonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak vatandaşların ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa tepki gösteren vatandaşlar, Tarım Kredi Marketleri'ni tercih ederek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin ediyor. İndirim dönemlerinde ise süt ve süt ürünleri reyonu en çok rağbet gören bölümler arasında yer alıyor.

Tarım Kredi'nin duyurduğu son indirim kampanyası kapsamında 56 ürün, ekonomik fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli satışa çıkan havlu kağıt ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca, çocukların favorisi Eti Puf'un tanesi sadece 2 lira 45 kuruşa satılacak. Kampanya kapsamında tavuk kilosu 76 liraya düşerken, diğer marketlerdeki fiyatların çok altında satılan ürünler arasında yer alıyor.

Tarım Kredi Marketleri, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmaya devam ederek, indirimli ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya süresince siyah çay kilogramı hala 90 lira, tost peyniri paketi 129 lira ve 5 kilogram un sadece 58 lira olacak. Yozgatlılar, bu fırsatı kaçırmayın! Kampanya süresince alışverişlerinizi yaparak tasarrufun tadını çıkarın.