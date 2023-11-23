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Profesör Dr. Demirer, “Şehir Hastaneleri için 2024 yılında ayrılan bütçe tam 83.7 milyar lira olup 2024 yılı toplam bakanlık bütçesinin 730 milyar 521 milyonun yüzde 10’u kadar” dedi.

Demirer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2024 yılında Şehir Hastanelerinin kullanım bedeli yani kira ödemeleri 2023 yılına göre tam yüzde 108 bir artışla 57 milyar 534 milyon lira. Hizmet bedelleri ise yüzde 38 artışla 26 milyar 143 milyon lira olmuştur. 2024 yılında Şehir Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bütçesine bir günlük maliyeti 229 milyon lira olacaktır. Toplam ödemelerde ki artış oranı yüzde 79 olup yatak başı günlük maliyet 8 bin 244 liradır. Devasa Şehir Hastanelerinin ve 10 milyon Suriyeli sığınmacının tedavi ve bakım masraflarının Sağlık Bakanlığı bütçesine getirdiği korkunçluk nedeniyle bugün ülkemizde hastane kuyrukları giderek artarken yoksulluk sınırında yaşayan uzman hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının yurtdışına göçleri de artarak devam etmektedir. 2023 yılında yaklaşık 3 bin hekim göç etmiştir" dedi.

Demirer, "Bütün bunların sonucu olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunum ve standartlarında ki kalite düzeyi ne yazık ki üçüncü dünya ülkeleri seviyesine inmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Şehir Hastanelerinin yükünü 25 yıl boyunca çekmesi mümkün değildir. Bakanlık bütçesini rehin alan ve birilerini sürekli zengin eden 18 devasa şehir hastanesi kısa zamanda kamulaştırılmalı kira ve hizmet bedeli kamu ihale kurumları tarafından yapılacak şeffaf ihalelerle belirlenerek Sağlık Bakanlığının zarar etmesinin önüne geçilmelidir. 10 milyon sığınmacı Suriyeliler ülkelerine tekrar gönderilmeli ve kapatılan kamu hastaneleri tekrar açılıp yüce Türk Milletine layık olduğu sağlık hizmetleri sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.