Başkan Üstündağ, “Yozgat’ın daha yaşanılabilir kılmak ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Üstündağ yaptığı açıklamada, “Partimiz, kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturtmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde “Sıfır Atık” kampanyası ile çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmüş bulunmaktayız. Doğada çözümlenmesi yüzyılları bulan plastik atık ve diğer birçok çeşit çöp atıklarının ayrıştırılması ile geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüme dayalı çevre politikamız bir taraftan ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, bir taraftan da şehirlerimizde doğaya saygılı sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkı sunmaktadır.Gençlik Kollarımızın tüm il ve ilçe teşkilatları çevre konusunda sorumluluk almaktadır. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerde gençlik teşkilatımız hep en önde yer almıştır. Cemrelerimiz, asrın felaketinde, tarihimizin en büyük yangınlarında, sel afetlerinde ve daha nicelerinde devletimizin, milletimizin yaralarının sarılması noktasında sahadan bir an bile olsa ayrılmamıştır. Bunun yanında cemrelerimiz, fidan dikiminden doğadaki hayvan dostlarımızın mama su gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her daim sürdürülebilir bir çevre için sahadadır.Cemrelerimiz 2 yılı aşkın süredir bir çevre hareketi olarak varlığını devam ettirmektedir. İçimize düşen çevre hareketi Cemremiz; çevre kirliliği ile mücadele, şehirlerimizde yeşil alanı arttırmak, orman ve piknik alanı gibi yeşil alanlarımızı korumak ve afetlerde yaraların sarılmasında etkin rol oynayan gönüllü elçilerimizdir.Ülkemizde son yıllarda mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanmaktadır. Yeşil alanlarda bıraktığımız atıklarımız aşırı sıcaklık dolayısıyla yangına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında yeşil alanlarımızda, ormanlarımızda, piknik bölgelerimizde çöpleri temizlememiz gerekmektedir.Doğaya, çevreye duyarlı ve yeşil alanlarımızı korumanın bilincinde bir gençlik olarak bu çalışmalara öncülük eden ‘Havaya, suya, toprağa düşen Cemre gibi Gönüllere düşen Cemreyiz Biz’ diyerek Başta Cemre hareketimizin gönül elçilerine, gençlik kollarımızın kıymetli mensuplarına ve tüm kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. (Ahmet Ayverdi)