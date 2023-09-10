Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, projeye ilişkin bilgi vererek yetim öğrencilerin yaş ve eğitim gruplarına göre 3 farklı set hazırlandığını kaydetti.

DEPREM BÖLGELERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Genel Müdür Turan, okul çağındaki yetim öğrencileri eğitim anlamında desteklemek için hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan eğitime destek paketlerinin Vakfın Kadın ve Gençlik Kolları görevli ve gönüllüleri aracılığıyla kapı kapı gezilerek ulaştırılmaya başlandığını söyledi. Turan, dağıtımda deprem bölgelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

TÜM İHTİYAÇLAR BU SETİN İÇİNDE

Yetimlere her anlamda destek olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Genel Müdür Turan, “Rabbimizin emaneti yetimlerimize kol kanat gerip onları geleceğe hazırlayabilmek, eğitim-öğretim döneminde eksiklerini giderebilmek için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden yetim öğrencilerimiz için hayırseverlerimizin destekleriyle 3 farklı, eğitime destek seti hazırladık. Öğrencimizin neye ihtiyacı varsa bu setin içerisinde mevcut. Yetimlerimizin evini ziyaret ederek hazırlanan setlerin dağıtımını Vakfımızın görevli ve gönüllüleriyle yapıyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YETİMLER DE UNUTULMAYACAK

Genel Müdür Turan, deprem bölgelerinin de içerisinde bulunduğu 22 ilde Vakfın himayesindeki yetimler ve kardeşlerinden oluşan toplam 5.200 öğrencinin bu projeden faydalanacağını aktardı. Turan, “Rabbimizin bizlere emaneti olan yetimlerin eğitim hayatına ayrı bir ehemmiyet vermekteyiz. Yarım asra yakın süredir iyilik yolunda yürüyüşünü sürdüren Vakfımız, yetimlere sahip çıkmak, yaralarını sarmak, onların eğitim hayatında da ihtiyaçlarını giderebilmek ve geleceklerine umut olabilmek için çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Turan, yetim öğrencilere eğitim hayatında destek vermek isteyen hayırseverlerin “YETİM” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 lira destek verebileceğini ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabileceğini söyledi. (Haber Merkezi)