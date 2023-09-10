Yerköy Belediyesi tarafından 2’nci Hedik ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi.

2’nci Hedik ve Kültür-Sanat Festivaline, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Prof. Dr. Taner Demirer, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin geleneksel hale getirildiğini, tarım şehri olan hem Yerköy’ün, hem de hediğin tanıtımı için Hedik Festivali düzenlenmesi için karar verdiklerini söyleyen başkan Yılmaz şu ifadelerde bulundu: “Bu festivalimizi geleneksel hale getirdik, Bugün burada festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Hububat açısından oldukça büyük bir öneme sahip şehir olmamız hasebiyle ‘hedik’ tarih boyunca geleneklerimiz de ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillerle aktarılması açısından da bu festivalimizi yapmış bulunmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2. Hedik & Kültür-Sanat Festivali gerek ilçemizde gerekse civar il ve ilçelerden katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.

“HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPACAĞIZ”

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğini iki yıldır Yerköy'de yaşattıklarını belirten başkan Yılmaz, "Hedik Festivali'ni burada iki senedir yapıyoruz. Eskiden ninelerimizin, annelerimizin köylerde kaynattığı hasattan sonra da bir eğlencelik olarak bölgede dağıttığı köylerde, evlerde, köy odalarında dağıttığı bir eğlencelik yiyeceğimiz toplumumuz bunu bilir. Ama genç nesiller bunu unutmuş inşallah hep beraber bunu yeniden hatırlattık. İnşallah bu sene daha bereketli olur. Allah izin verirse geleneksel bir hale gelecek. Bu geleneği de yıllarca bizlerden sonraki gelen kardeşlerimize inşallah yaşatırlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Hediğin içinde her türlü şeyler var. Karışımlar inşallah tatlı bir toplum oluruz diyorum. Saygılar sunuyorum hepinize" dedi.

Başkan Yılmaz, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Hedik festivalinde, 45 kişilik gösteri topluluğu olan Anadolu Halk Dansları Topluluğu ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer konser verdi. Konser sırasında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler takdim edildi. (Haber Merkezi)