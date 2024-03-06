Seçim çalışmaları kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde çalışmalarına ara vermeyen Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, esnaf ile bir araya geldi.

Yozgat Lise Caddesi’nde yer alan esnafı ziyaret eden Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, esnafın istek ve taleplerini dileyerek hayırlı işler diledi.

“BİZ AK PARTİYİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yol yürüyen AK kadrolar olduklarının altını çizen Milletvekili Abdulkadir Akgül “Cadde cadde, sokak sokak geziyor aziz hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Yozgat Lise Caddesi üzerinden bulunan esnaflarımızı ziyaret edip, yerel seçimler için destek istedik. Yozgat hazır ve kararlı. İnşallah Bozok Yaylasının güç desteği ile yine, yeniden ak sancağımızı belediye burçlarımıza dikip, eser ve hizmetlerimize başkanımız ile son sürat devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜM ÇABAMIZ YOZGAT İÇİN”

"Her şey bir yana Yozgat sevdası bir yana" diyen Milletvekili Süleyman Şahan, “TESKOMMB Genel Başkanımız ve Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ve teşkilat mensuplarımızla beraber esnafımızı ziyaret edip, hoş sohbet ettik. İlgilerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, rabbimden bereketli kazançlar diliyorum. Bütün çabamız Yozgat için, Yozgat bilir gerçek belediyecilik AK Partidir” dedi.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Yozgat ziyaretleri kapsamında 100. Yıl Sanayi Sitesi ile kahvaltıda bir araya gelen Akgül ve Şahan, esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Akgül, “Yozgat hazır, Yozgat kararlı, Yozgatlı AK Parti'miz ile yola devam diyor. Yozgat 100. Yıl Sanayi Sitemizde helal rızıklarını kazanan esnaflarımızla bir araya geldik. Bizleri her daim sahiplenen, destekleriyle bizleri bahtiyar kılan Sanayi esnafımıza teşekkür ediyorum. Destek sizlerden, hizmet bizlerden” ifadelerini kullandı.

Esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Şahan ise şu ifadeleri kullandı, “El becerileri ve alın teriyle icra ettikleri mesleklerinde şehrimizin gelişmesinde ekonomiye katkısından ötürü sanayi esnafımızın rolü büyüktür. Yoğun ve ağır iş tempolarına karşın güler yüzlerini bizden eksik etmediler, sofralarını paylaştılar, sıcak karşılamaları için kendilerine teşekkür ediyor hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.”