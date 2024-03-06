Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde alınan güvenlik ve asayiş tedbirleri görüşüldü.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “İçişleri Bakanımızın direktifleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri dahilinde hem ilimizi hem de ülkemizi huzur coğrafyasına ve huzur kentlerine dönüştürmek üzere gayretimiz ve çabamız devam ediyor” dedi.

“SLOGANIMIZ HUZUR KENTİ YOZGAT”

Geçmişten bugüne huzurla gelen, huzurla anılan vatanına, milletine ve bayrağına aşkı ile bilinen Yozgat’ta asayiş ve güvenlik hizmetleriyle yola devam ettiklerinin altını çizen Vali Özkan, “Yozgat’ımızda asayiş ve güvenlik geçmişten bugüne, bugünden geleceğe yönelik projeksiyonlarımızla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten asayiş ve güvenlik insanımızın çok büyük katkı sağlamasını çok büyük desteğini görüyoruz. Bu alanda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne olan çalışmalarımız nadir suça bulaşmış, suça karışmış adli mercilerde cezası tayin edilmiş bir kısım suçlularda var. Geçmişten bugüne bu dosyalarımızı adli mercilerindeki ceza tayini olan kişileri aramaya devam ederken bir yandan da bugün gerek asayiş, gerek trafikte, gerekse hem ülkemizin hem de dünyanın problemi olan bağımlılığa neler yapabiliriz konularını ele aldık. Geleceğe yönelikte neler yapmamız gerekiyor, hangi tedbirler almamız gerekiyor, trafikte hangi yollarımıza düzenleme, hangi yollarımıza hız kurallarını yeniden belirlememiz gerekiyor, sokaklarımızda güvenlik için vatandaşlarımıza hangi tür bilgilerle ulaşmamız hangi konularda desteğini almamız gerekiyor konularını planlayarak yol olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HER AY YAPILACAK”

Kent güvenlik toplantılarının her ayın ilk haftası yapılacağını vurgulayan Özkan, “Şehir güvenlik toplantılarımızı bundan sonrasında her ayın ilk haftasında hep birlikte düzenleyeceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız, zabıtalarımız ve güvenlik teşkilatlarımız kendilerince bir projeksiyon ve sahaya dönük bir sistem geliştiriyorlar. Burayı en iyi bilen, burayı en iyi tanıyan yoluyla, mahallesiyle, sokağıyla soluduğu havasıyla en iyi bilen tanıyan buraya katılım sağlayanlardır. Bu ve benzeri toplantılarımızla da katılımcıların fikirlerini almak doğru yol almak istiyoruz. Toplantımız geleceğimiz için, inşallah insanlarımız için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

“İLK KEZ BAŞLATTIK”

Bu yıl ilk kez üniversite polisi uygulamasını başlattıklarını belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı; “Asayiş güvenlik tedbirlerinin yanı sıra bizim farklı uygulamalarımız bulunuyor. Yıllar öncesinde okul güvenliğine bu sene Yozgat olarak ilk kez üniversite güvenliği, üniversite polisliği diye bir uygulamayı başlattık. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtların ve pansiyonların etrafında çocuklarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde eğitime öğretime devam edebilmeleri için hangi tedbirleri düşündük. Bu sene üniversite polisliğini devreye aldık.”

“HUZUR İÇİNDE GEÇİRECEĞİZ”

31 Mart yerel seçimlerinde de tedbirler aldıklarını ifade eden Özkan, “Seçim süreci içerisindeyiz inşallah insanlarımızın insani düşünceleriyle ve demokratik tercihleriyle sandığa gidecek huzur içerisinde gideceği bir seçim geçirmek nasip olur. İnşallah sonuçları neticesiyle hem ilimize hem de ülkemize hayırlara vesile olan bir seçim sürecini de hep beraber atlatırız” diye konuştu.