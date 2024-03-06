Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel ve MHP Yozgat İl Başkanlığı, önceki gün gerçekleştirilen özel bir konser etkinliğiyle kadınları buluşturdu.

Saat 19:00'da başlayan olan etkinlikte, ünlü sanatçı Havva Öğüt sahne aldı.

Yimpaş Alışveriş Merkezi Düğün Salonu'nda düzenlenen konsere kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, “Yozgat’ımın asil ve yiğit hanımefendileri. Bu salon bu kadar kalabalığı daha önce görmedi. Bu salon bu kadar coşkulu hanımefendiyi görmedi. Bu salon bu kadar güzel hanımefendiyi görmedi. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yozgat artık daha güzel olacak. Çünkü kadınlara değer, Yozgat’a değer” ifadelerini kullandı.