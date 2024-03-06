YSK tarafından Yozgat ve ilçelerinin kesinleşen aday listeleri açıklandı.

Yozgat (331)

YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat merkezde partiden seçime katılacak aday sayısı 17 olarak belirlenirken 1 bağımsız adayın olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat merkezde toplamda 18 aday yarışacak.

Yozgat'ta 18 Aday Yarışacak (3)

YOZGAT VE İLÇELERİ ADAY SAYILARI

Akdağmadeni’nde parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 4 olmak üzere toplamda 12 aday,

Aydıncık’ta parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 7 aday,

Boğazlıyan’da parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,

Çandır’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

Çayıralan’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

Çekerek’ta parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,

Kadışehri’nde parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

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Saraykent’te parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,

Sarıkaya’da parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Sorgun’da parti sayısı 13, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 14 aday,

Şefaatli’de parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Yenifakılı parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Yerköy’de parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,

Yozgat merkez parti sayısı 17, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 18 aday seçime gidecek.

Muhabir: Melike Aslı Arslan