YSK tarafından Yozgat ve ilçelerinin kesinleşen aday listeleri açıklandı.

YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat merkezde partiden seçime katılacak aday sayısı 17 olarak belirlenirken 1 bağımsız adayın olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat merkezde toplamda 18 aday yarışacak.

YOZGAT VE İLÇELERİ ADAY SAYILARI

Akdağmadeni’nde parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 4 olmak üzere toplamda 12 aday,

Aydıncık’ta parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 7 aday,

Boğazlıyan’da parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,

Çandır’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

Çayıralan’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

Çekerek’ta parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,

Kadışehri’nde parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,

Saraykent’te parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,

Sarıkaya’da parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Sorgun’da parti sayısı 13, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 14 aday,

Şefaatli’de parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Yenifakılı parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,

Yerköy’de parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,

Yozgat merkez parti sayısı 17, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 18 aday seçime gidecek.