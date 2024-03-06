YSK tarafından Yozgat ve ilçelerinin kesinleşen aday listeleri açıklandı.
YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat merkezde partiden seçime katılacak aday sayısı 17 olarak belirlenirken 1 bağımsız adayın olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat merkezde toplamda 18 aday yarışacak.
YOZGAT VE İLÇELERİ ADAY SAYILARI
Akdağmadeni’nde parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 4 olmak üzere toplamda 12 aday,
Aydıncık’ta parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 7 aday,
Boğazlıyan’da parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,
Çandır’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,
Çayıralan’da parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,
Çekerek’ta parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,
Kadışehri’nde parti sayısı 6, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 6 aday,
Saraykent’te parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 7 aday,
Sarıkaya’da parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,
Sorgun’da parti sayısı 13, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 14 aday,
Şefaatli’de parti sayısı 8, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,
Yenifakılı parti sayısı 7, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 8 aday,
Yerköy’de parti sayısı 9, bağımsız aday sayısı 0 olmak üzere toplamda 9 aday,
Yozgat merkez parti sayısı 17, bağımsız aday sayısı 1 olmak üzere toplamda 18 aday seçime gidecek.