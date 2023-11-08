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Antalya'da bugün saat 15.39'da, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Antalya'nın Korkuteli ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem, 95,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Korkuteli ilçesinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem sonrasında yetkililer olayla ilgili incelemelerde bulunuyor ve vatandaşlar uyarılıyor.

Deprem, bölgedeki deprem riskini hatırlatırken, yerel halkın ve yetkililerin deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi önem taşıyor. Deprem anında ve sonrasında güvende olmak için alınacak önlemler hakkında bilinçlenmek büyük önem taşıyor.