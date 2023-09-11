Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS Ek Yerleştirme tercihlerinin 12-17 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 12 Eylül tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül tarihinde saat 23.59’da sona erecek. (İHA)