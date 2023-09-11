Yapay zeka, günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor ve pek çok sektörde büyük değişikliklere yol açıyor. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, bu önemli konuyu ele alarak hem iş dünyasının hem de gençlerin bu alandaki fırsatları daha iyi anlamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Seminer, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 14.00'te başlayacak ve Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyen gençler, yapay zeka konusundaki bilgilerini genişletme fırsatını bulacaklar. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, özellikle proje okulu öğrencileri başta olmak üzere tüm gençleri seminere davet ediyor.

Yapay zeka, geleceğin teknolojisinin anahtarı olarak kabul edilirken yapılan seminer, katılımcılara bu heyecan verici dünyayı keşfetme fırsatı sunacak.

AHMET MURAT ÖZBAYOĞLU KİMDİR?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı, aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Mühendislik Yönetimi ve Sistem Mühendisliği alanında MissouriUniversity of Science&Technology’den (Rolla, Missouri, ABD), lisans derecesini ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Doktora sonrası 10 yıl boyunca ABD’de sırasıyla MarathonElectric, Beyond Inc ve MEMC Electronic MaterialsInc. (şimdi sunEdison olarak değişti) firmalarında sistem mühendisi, yazılım mühendisi, ürün geliştirme mühendisi, proje yöneticisi görevlerinde bulunmuştur.

2005 yılında akademik hayata halen çalışmakta olduğu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak dönmüştür. Dr. Özbayoğlu 2019 yılında da 4 ay boyunca Stanford Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Özbayoğlu’nun araştırma alanları içinde örüntü tanıma, algoritmik alım ve satım, yapay öğrenme, büyük veri analizi, bilgisayarla görü, derin öğrenme, evrimsel algoritmalar gibi konular bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görevleri bulunmaktadır. Çalışma konularında 130’un üzerinde uluslararası dergi ve konferans yayını ve iki adet Türkçe ders kitabı bulunmaktadır. (Melike Aslı Arslan)