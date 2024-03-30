Meraklıları için 2019 yerel seçim sonuçlarını derledik. Detaylar haberimizde…

2019'da hangi adayın ne kadar oy aldığını ve Yozgat’ın siyasi haritasında ne gibi değişiklikler yaşandığı detaylarıyla haberimizde…

2019 YOZGAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti adayı toplam oyların yüzde 40,86'sını alarak 18 bin 828 oy ile Yozgat Belediye Başkanı seçildi.

Bağımsız Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan 16 bin 663 oy alarak yüzde 36,16’lık bir oy oranına ulaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı, 7 bin 214 oy alarak yüzde 15,65'lik bir oy oranına ulaştı.

İYİ Parti adayı ise bin 641 oy ile yüzde 3,56’lık bir paya sahip oldu.

Diğer adaylar ve partilerin oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Bağımsız aday Bekir Korkmaz 325 oy (%0,71),

Demokrat Parti'den 164 oy (%0,36),

Türkiye Komünist Partisi'nden 155 oy (%0,34),

Demokratik Sol Parti'den 62 oy (%0,13),

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 788 oy (%1,71) aldı.