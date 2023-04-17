Millet İttifakı İYİ Parti Yozgat Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdikten sonra iftar yemeğinde bin kişi ile buluşan Keven, “Bugün birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği tarihi bir gün oldu. Hep birlikte bu tarihi güne tanıklık ettik. Katılan tüm hemşerilerimin ayağına sağlık” dedi.

Keven, açıklamasının devamında, “İnşallah 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Sen-ben olmayacak, kutuplaştırma olmayacak, tehdit olmayacak, nefret olmayacak! Millet iktidarında sevgi ve güler yüz olacak, kucaklaşma ve dayanışma olacak, bir arada kardeşçe yaşam ve hakça paylaşım olacak! Bu açılışın ve ardından düzenlediğimiz bin kişilik iftar programının organizasyonunda emeği geçen Millet İttifakı bileşenlerinin il-ilçe Başkanlarına, yöneticilerine, İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu'na ve tüm dostlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yozgatlı hemşerilerinin Kadir Gecesini de kutlayan Keven, “Ülkemize ve Yozgatımıza sevgi, barış ve huzur getirmesi dileğiyle Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi. Haber Merkezi