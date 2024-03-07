Kadın ve kız çocuklarının portre fotoğraflarından ve fantastik film kahramanlarının masklarından oluşan sergi ziyaretçi akınına uğradı.

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün çektiği portre fotoğraflarından ve Dr. Öğretim Üyesi Müşfik Akarcan’ın Karakter Makyajı dersinde öğrenciler tarafından yapılan mask uygulamalarından oluşan “Yüzler ve Suretler” karma sergisi Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde açıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışına çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz eserlerini sergileyen öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Sergiyi çok beğendiğini ifade eden Yılmaz “Hem fotoğraflarda hem de karakter masklarında sanatçılar dikkat çekmek istiyorlar. Bir şekilde ben de varım diyorlar. Belli bir karakter oluşturuyorlar” dedi.

Her resmin, fotoğrafın, makyajın ve her görselin bir dili olduğuna vurgulayan Güngör Yılmaz öğrencilerin bu tür üretimlerinin önemine dikkati çekerek çalışmalarıyla sergiye katkı sunan öğrencileri tebrik etti.

Yaklaşık 30 yıldır amatör olarak fotoğraf çeken ve zaman zaman kişisel sergiler de açan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de Kadınlar Günü nedeniyle suretlere uygun olması için sergide kullanmak üzere kadın portrelerini özellikle seçtiklerini söyledi.

Şentürk “Bunların bir kısmı kadın, bir kısmı çocuk ama hepsinin ortak noktası kendi yaşadıklarını ve kendi duygularını yansıtmış olmaları” dedi. İnsanın çok zengin bir varlık olduğunu, doğanın da bir o kadar zengin olduğunu vurgulayan Acar Şentürk “Fotoğraf çekmeyi tutkuyla yapan kişiler olarak o anı sabitlemek istiyoruz” diye konuştu.

Her izleyenin fotoğraflardan kendisine çıkaracağı bir sürü hikaye olduğuna dikkati çeken Şentürk “Bu fotoğraflarda bazı insanlar çocukluğunu, bazı insanlar ilerdeki halini görüyor. Kimi insanlar ise o yaşlıların haline üzülüyor ve duygulara ortak olmaya çalışıyorlar. Her fotoğrafın ayrı bir hikayesi var” dedi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Müşfik Akarcan ise sergilenen maskların tamamının öğrencilerin kendi emekleriyle ortaya çıktığını söyledi. Maskların 14 haftalık Karakter Makyajı dersinin uygulama kısmının ürünleri olduğunu ve mitolojiden, çeşitli film kahramanlarından, mistik kahramanlardan, bazılarının ise çeşitli özgün eserlerden esinlenilerek yaratıldığını ifade etti. Akarcan, bu tür projelerin devam etmesi için öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Müşfik Akarcan “Bir sonraki aşamada bu eserlerin filme uyarlandığını düşünmek bizim için çok heyecan verici” diyerek gelecekte öğrencileriyle birlikte projelerini ileriye taşıyacağının sinyalini verdi.

Yaptığı maskla sergiye katılan öğrencilerden İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Betül Akar eserlerinin sergilenmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bizim için bir ders kapsamında başlayan bu uygulamaların, şimdi böyle bir etkinlikte sergilenmesinin hem bizi hem de diğer arkadaşlarımızı karakter makyajına teşvik edeceğini düşünüyorum. Hepimiz büyük bir heyecan ve özveriyle bu işe yoğunlaşıyoruz.”

Karakter Makyajı dersini alarak eserlerini sergileyen gençler açılışta yaptıkları makyajlarla ilgi topladı.

İzleyicilerden büyük ilgi duyan ve ziyaretçi akınına uğrayan serginin 8 Mart Cuma akşamı saat 17.00’a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.