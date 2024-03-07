Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yerli mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Yeşil Mercimek demonstrasyon ekimleri yapıldı.

Sorgun’a bağlı Şahmuratlı köyünde yapılan demonstrasyon ekimi İl Müdürü Tanju Özkaya ve İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, il ve ilçe teknik personeli ve çiftçilerle birlikte yapıldı.

Yapılan yeşil mercimek demonstrasyonlarıyla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi: “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İlimizde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yapmaktayız. Yeşil mercimek üretiminde ilimiz ülkemizde 1. durumdadır. 2023 yılında ilimizde 170 bin 807 dekar yeşil mercimek ekimi yapılmış olup bu ekimlerden 19 bin 764 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimi daha da artırmak ve yerli çeşitlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon ekimleri yapıyoruz. Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan daha çok verim veren çeşitlerimiz mevcuttur."

Özkaya, "Bu çeşitleri ilimiz çiftçilerine tanıtarak yaygınlaştırmak ve mercimekte verimi artırarak üretim miktarını daha da artırmak için ilimizde yeşil mercimek ekiminin en çok yapıldığı merkez, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde 7 köyde 8 önder çiftçimizle birlikte 80 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok – Karagül – Meyveci2001, Gümrah çeşitleriyle Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Sultan yeşil mercimek çeşitlerinin ekimleri yapılmaktadır. Yapılan bu demonstrasyonlar, İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelince yakından takip edilecek, hasadı çiftçilerimizle birlikte yapılarak çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.