Türk Telekom, iş arayanlar için istihdam kapılarını açıyor. KPSS şartı olmadan büro memuru, tekniker gibi çeşitli pozisyonlarda iş alımı yapacak.

Türk Telekom, iş arayanlara kapılarını açarak geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. Şirket, KPSS şartı aranmaksızın büro memuru, işçi, mühendis, tekniker, uzman, analist ve pazarlamacı gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak.

Türk Telekom'un duyurusuna göre, KPSS şartı aranmaksızın gerçekleşecek olan bu personel alımı, sektördeki yetenekli ve nitelikli adaylara ulaşmayı ve iş gücünü zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Adaylar, Türk Telekom'un kariyer sayfası veya İŞKUR üzerinden başvurularını yaparak, telekomünikasyon alanında öncü bir şirkette çalışma veya kariyer geliştirme fırsatı elde edebilirler. Başvuru süreci ve gereksinimler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Türk Telekom'un resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Türk Telekom'un personel alımı duyurusu, işsizlik sorunu yaşayan bireylere umut kapısı olurken, adaylardan aranan genel şartlar da belirlendi.

Şirket, telekomünikasyon alanına ilgi duyan, iş birimlerinin ihtiyaçlarını kavrayabilen, analitik düşünebilen, iletişimi güçlü ve takım çalışmasına yatkın adaylara odaklanıyor.

Ayrıca çözüm odaklı, müşteri memnuniyetine önem veren, değişime hızlı adapte olabilen ve iç/dış paydaşlarla etkin iletişim kurabilen adaylar tercih ediliyor.

İŞKUR üzerinde yayınlanan 68 personel alımı ilanında pazarlamacı, diğer teknisyenler ve teknikerler, elektrik-elektronik mühendisi, büro memurları gibi çeşitli pozisyonlar bulunmaktadır.

Başvurular, esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılabilmektedir.