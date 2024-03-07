Bu karar, sendikalar arasında büyük tartışmalara neden oldu ve Sendikalar hemen harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin iptal için yaptığı başvuruyu eleştirerek, "Memurlarımızın toplu sözleşme kazanımını, Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür ve maalesef ki bu ödemeye ilişkin düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.

Sendikalar ise düzenlemenin devam etmesi çağrısı yaparken, CHP'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Sendikalı bütün kamu çalışanlarına eşit ikramiye verilmesini savunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Taşcıer ayrıca, "Nihayetinde Anayasa Mahkemesi de bu apaçık eşitsizliğe ve ayrımcılığa 'dur' dedi. Böylece 400 bin kamu emekçisinin mağduriyeti giderilmiş oldu" şeklinde konuştu.

Ancak karara sendikalar da tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümet yetkililerinden, halen yürürlükte olan Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine yönelik açıklamayı bir an evvel yapmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "Mahkemenin verdiği bu karar, kamu çalışanları yönünden kabul edilemez" şeklinde konuştu.