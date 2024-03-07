Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerinin yayımlanmasının ardından Yozgat belediye başkan adaylarının isimleri, meslekleri ve öğrenim durumları da açıklandı.
İşte Yozgat belediye başkan adayları, meslekleri ve öğrenim durumları;
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı avukat Ömer Açıkel, üniversite mezunu,
Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı doktor Kazım Arslan, üniversite mezunu
İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Mustafa Görkem Taştan, üniversite mezunu,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı iş insanı Özkan Şengül, lise mezunu,
Bağımsız Yozgat Belediye Başkan Adayı emekli Bekir Korkmaz, lise mezunu,
Zafer Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı emekli Mustafa Kemal Masarifoğlu, üniversite mezunu,
Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak, ilkokul mezunu
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yozgat Belediye Başkan Adayı esnaf Mesut Yıldırım, lise mezunu,
Millet Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı emekli Miraç Dengiz, lise mezunu,
Demokratik Sol Parti Yozgat Belediye Başkanı Adayı ev hanımı Zehra Atakan, lise mezunu,
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı avukat Merve Eylül Bütün, üniversite mezunu,
Halkın Kurtuluş Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı işletmeci Erol Kıyak, üniversite mezunu,
Türkiye Komünist Hareketi Yozgat Belediye Başkanı Adayı işçi Semih Güldalı, üniversite mezunu,
Bağımsız Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı avukat Beyzanur Konuk, üniversite mezunu,
Yeni Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı iş insanı Selahattin Yüksel, ilkokul mezunu,
Hür Dava Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı işçi Ramazan Zorlu, üniversite mezunu,
Hak ve Özgürlükler Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı serbest meslek Feyzi Kaplan, üniversite mezunu,
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yozgat Belediye Başkanı Adayı iş insanı Celal Köse, üniversite mezunudur.