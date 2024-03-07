Türkiye'deki maddi durumu belirli bir düzeyin altında olan vatandaşlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli mali yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri, özellikle maddi destek ihtiyacı olan kadınlara yönelik olarak tasarlanmış olan bir programdır.

Bu program, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı" olarak bilinmektedir.

Bu program, hanede sosyal güvencesi bulunmayan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Bu kadınlar, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak kabul edilmekte ve programdan faydalanabilmektedirler.

Program kapsamında sağlanan nakit yardım miktarı 1.000 TL'dir. Bu ödemeler her ay için hesaplanmakta ve 2 ayda bir yapılmaktadır. Bu sayede katılımcılara düzenli bir maddi destek sağlanarak hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi kadınların günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine önemli bir katkı sunmaktadır.