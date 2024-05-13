Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerini beklerken Fed'in ilk faiz indirimine işaret edebilecek ipuçlarını arıyor. Bu beklentiler altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Altın Uyarı Islam Memiş(4)

Ons altın, yüzde 0,32'lik bir gerilemeyle 2.353 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL paritesinin etkisi altında kaldı.

Altın

Gram altın, 2.439 Türk Lirası civarında seyretti, çeyrek altın ise 3.979 Türk Lirası seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL kuru yeni haftaya 31,21 TL'den, Euro ise 34,69 TL'den başladı.

Altın Uyarı Islam Memiş(2)

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, erken bir faiz indirimi olasılığını belirleyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Altın Uyarı Islam Memiş(1)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.438,92

Satış: 2.439,17

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Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.359,00

Satış: 2.359,36

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.902,28

Satış: 3.988,04

Altın Yozgat Şok (2)

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 15.609,10

Satış: 15.903,39

ABD'de nisan ayı tüketici enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed'in temmuzda faiz indirimine gitme olasılığını artırabilir. Piyasalar, temmuz ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 25 olarak fiyatlıyor.

Altın (4)

Avrupa'da ise açıklanacak olan nihai enflasyon verileri, ECB'nin Haziran'da faiz indirimine gitme beklentilerini güçlendirebilir.

Çin'de ise ekonomik faaliyetlere dair veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanma olup olmadığını gösterecek. Çin'de nisanda enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı ve uzun süreli deflasyon endişelerini azalttı. Cuma günü açıklanacak olan nisan perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri de artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi