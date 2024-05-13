Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırmasının ardından gözler yeni dönem maaş zamlarına çevrildi. Kamuoyunda emekli maaşlarıyla ilgili 3 farklı formül üzerinde konuşuluyor.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farkları merak edilmeye başlandı. Kamuoyunda ise emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere emekli maaş farkları Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen enflasyon üzerinden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yüksek enflasyonun tansiyonunu düşürmek amacıyla çeşitli programlar uygulamaktadır. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre hedeflenen yılsonu enflasyonu 2 puan yükselterek yüzde 38 olarak güncellenmiştir. Şu an merak edilen 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun ne kadar olacağıdır. Enflasyonun mayısta yıllık bazda yüzde 75 seviyelerinde tepe yapması beklenmektedir. Baz etkisinin ve uygulanan sıkılaştırıcı para politikalarının etkisiyle enflasyonun yılsonu hedeflenen seviyeye düşürülmesi planlanmaktadır. 2024 yılı Nisan ayı enflasyon verisinin de açıklanması ile birlikte SSK ile Bağkur emeklilerine bu yılın ilk 4 ayı için %18,72’lik bir enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun 2024 Mayıs ayında yüzde 3, 2024 yılı Haziran ayında yüzde 2,54 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu veriler ışığında bir hesap yaptığımızda 2024’ün ilk altı aylık enflasyon verisi %25,39 olarak tahmin edilmektedir. İşte buradaki oran SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı olacaktır. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme devreye girdiğinden dolayı temmuz ayında yüzde 19,39’luk bir maaş farkı oluşacağını tahmin etmekteyim.

3 FARKLI FORMÜL

Şu anda emekliler için kamuoyunda 3 farklı zam formülü konuşulmaktadır. Bunlar taban maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zam formülleridir. Bu üç formülü değerlendirecek olursak; Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut. 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır. Bundan ötürü maalesef Hazine üzerinden destek sağlanmaktadır. Bu yüzden kök aylığı 8 bin TL altında olanlar zam alamayacağından ötürü taban aylığın artışına gidileceği kanaatindeyim.

REFAH PAYI VE KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM

Önceki maaş farklarına bakıldığında her zaman refah payı adı altında mevcut kanunlara eklenti yapılarak ilave zam verildiğini bilmekteyiz. Burada özellikle bu dönem için refah payı eklentisinin memur emeklileri için yapılacağını tahmin etmekteyim. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı yüzde 25,39 iken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşmeden kaynaklı oluşacak fark yüzde 19,39 olacaktır. Ben aradaki yüzde 6 puanlık farkın eşitleneceğini ve yüzde 6 oranında memur emeklilerine refah payı verileceği kanaatindeyim.

Emeklilere yapılacak düzenlemede en güçlü beklenti en düşük emekli maaşının 12.500 TL – 15.000 TL seviyesine getirilmesi ve SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaş farklarının yüzde 25 civarında eşitlenmesidir.