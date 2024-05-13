Kurban Bayramı ikramiyesi, artık sadece emekliler için değil, aynı zamanda belirli diğer kişilere de verilecek. Önemli bir detay açığa çıktı. İşte detaylar…

Bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki kez olmaz üzere SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara veriliyor. 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiyeler, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseltilmişti.

Özellikle düşük maaş alan emekliler, maaşlarına yeterli zammı alamayınca umutlarını bayram ikramiyesine bağlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelerin yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı.

Ekonomistlere göre, yeterli zam yapılmayan bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırıldı. 2023'te 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesindeki ikramiyeler ise 17-23 Haziran arasında hesaplara aktarıldı.

Bu yıl Kurban Bayramı, 16–19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 10 Haziran'dan önce hesaplara yatması bekleniyor.

Önemli bir detay da şu ki, bayram ikramiyesi sadece emekli, dul ve yetim maaşı alanlar için değil, aynı zamanda belirli diğer kişilere de verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu ikramiyeden faydalanacak. Sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara ise bin 350 lira ikramiye ödenecek.