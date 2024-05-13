Danıştay'dan milyonlarca emekliyi endişelendiren önemli bir karar geldi. Maliye bu kez de emeklilerin peşine düştü.

Danıştay'dan gelen son karar, milyonlarca emekliyi endişelendiriyor. Maliye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı, denetimleri sıklaştırarak işletmelerdeki POS cihazlarının kullanımından elde edilen hasılatın vergi beyanı yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.

Bu kez Maliye, özellikle işsizler, ev hanımları ve emekliler gibi dar gelirli vatandaşları hedef alarak banka hesaplarında gerçekleşen para transferlerini titizlikle inceliyor. Bu adımın amacı, kara para aklama veya terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek.

Özellikle kayıt dışı çalışan şirketlerin, kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına açtığı banka hesapları aracılığıyla elde ettikleri gelirleri topladığı ve ödemeleri de bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bunun sonucunda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin banka hesaplarında önemli miktarda para hareketliliği yaşanabiliyor. Ancak hesap sahiplerinin çoğu, hesaplarının bu şekilde kullanıldığından habersiz. Banka hesaplarının kiralanması karşılığında, hesap sahiplerine her kullanım başına veya aylık olarak belirli bir miktar ödeme yapıldığı belirlendi.