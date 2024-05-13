Sağlık sektöründe önemli bir değişiklik yaşandı ve hastane randevu alma sistemi 'onaylı randevu' modeline bugün itibariyle geçiş yaptı.

Bu yeni modelle beraber randevu almak isteyen hastaların randevularını bir gün öncesinden onaylamaları gerekiyor. MHRS, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden alınan randevular için artık saat kısıtlaması bulunmamakta. Ancak bazı gruplar bu uygulamanın dışında tutulmakta.

RANDEVU NASIL ALINIYOR?

Yeni sistemde hastane randevusu almak isteyenler, öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturabilecekler.

Ancak randevularına herhangi bir onay verilmemesi durumunda, randevular otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda, hastalar tekrar randevu alabilecekler ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacaklar.

O HASTALAR HER ZAMAN RANDEVU ALABİLECEKLER

Ancak bazı gruplar bu düzenlemeden muaf tutulacaklar. Özellikle 65 yaş üstü ve kanser hastaları her zaman randevu alabilecekler. Bu, onların tedavi süreçlerini kesintiye uğratmamak adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Onaylı Randevu Sistemi, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı daha etkin bir şekilde kullanma imkanı sunmayı hedefliyor. Randevuların iptal edilmesi durumunda, boş kalan zaman dilimleri hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Bu sayede, sağlık hizmetlerinin verimliliği artırılmış olacak ve hastaların ihtiyaçları daha etkin bir şekilde karşılanabilecek.