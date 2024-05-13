Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2287TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2247 liradan, satış fiyatı ise 32.2329 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.7521 TL'den yapan euro şu anda 34.7353 TL alış ve 34.769 TL satış fiyatına sahip.