Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) web sitesini taklit eden sahte sayfalar oluşturarak, "Oy kullanacağınız sandık değişti" gibi mesajlarla vatandaşlara ulaşıyorlar. Bu mesajlarda, sorgulama linki bulunuyor ve linke tıklanmasıyla beraber bilgisayar virüslerine maruz kalınıyor ve kişisel bilgiler ele geçiriliyor.

Dolandırıcılar, e-posta ve SMS gibi kanalları kullanarak vatandaşlara ulaşarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun ve partilerin resmi sitelerini taklit ediyorlar. Sabah gazetesinin haberine göre, bu dolandırıcılar, "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajlarıyla vatandaşlara ulaşıyorlar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun Seçmen Sorgulama Hizmeti sayfasını birebir kopyalıyorlar.

Vatandaşlardan, sahte link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapmaları istenirken, iletişim bilgileri gibi kişisel bilgiler de isteniyor. Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın değişmeyeceğini belirterek, şüpheli linkleri açmamaları konusunda uyarıyorlar.

Seçmenler, oy kullanacakları sandığın yerini YSK'nın resmi internet sitesi, e-devlet, YSK'nın mobil uygulaması veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi üzerinden kontrol edebilirler. YSK, diğer iletişim kanallarından gelen mesajlara ve aramalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Dijitalleşmeyle birlikte, dolandırıcıların kullandığı yöntemler de değişiyor. Kişisel veriler, YSK seçmen kağıdından, sağlık raporlarından ve internet alışverişlerinden anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil, aynı zamanda aramalarla da vatandaşları hedef alıyorlar. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" şeklindeki ifadelerle dolandırma girişiminde bulunuyorlar. YSK ise kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini teyit ediyor.