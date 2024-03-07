Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 07 Mart 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.8303 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.8272 liradan, satış fiyatı ise 31.8335 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.42'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8342 TL'den yapan euro şu anda 34.7597 TL alış ve 34.9088 TL satış fiyatına sahip.