Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Efe Deprem kimdir? Efe Deprem kimdir?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (3)

Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46 20:03

 

Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:31 06:53 12:52 16:06 18:42 19:59

 

Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:33 06:56 12:55 16:08 18:44 20:02

 

Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:34 06:56 12:55 16:09 18:45 20:01

 

Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:33 06:55 12:54 16:08 18:43 20:00

 

Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:32 06:54 12:53 16:08 18:43 20:00

 

Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:32 06:55 12:54 16:08 18:43 20:01

 

Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:31 06:54 12:53 16:06 18:42 19:59

 

Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:32 06:55 12:54 16:08 18:43 20:00

 

Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:33 06:55 12:55 16:09 18:44 20:01

 

Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:36 06:58 12:57 16:11 18:46 20:03

 

Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:34 06:56 12:55 16:09 18:44 20:02

 

Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:35 06:57 12:56 16:10 18:45 20:02

 

Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 Mart 2024 Perşembe 26 Şaban 1445 05:37 06:59 12:58 16:12 18:47 20:05
Kaynak: Haber Merkezi