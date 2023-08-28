30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü kutlama münasebetiyle sabah saat 10.00’da gerçekleştirilen provada program akışı hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yerini alması ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Devamında valilik binasında tebriklerin kabul edilmesi gerçekleştirilecek. Tebriklerin kabul edilmesinden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek bir dizi etkinlikle kutlanacak.

COŞKUYLA KUTLANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak olan etkinliklerle alakalı Yozgat Valiliği tarafından şu bilgiler verildi: “Saat 09.00’da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saat 09.30’da valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi, saat 10.00’da Vali Mehmet Ali Özkan’ın halkın ve tören birliğinin bayramını kutlamaları, saat 10.15’de günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, saat 10.20’de şiirlerin okunması, saat 10.30’da komando birliği gösterisi, saat 10.40’da halk oyunları, saat 10.50’de tören geçişi, saat 19.30’da ise resepsiyon.”

VALİ DAVET ETTİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm Yozgatlıları düzenlenecek törene davet etti.

Vali Özkan, “30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan törene teşriflerinizi dilerim” dedi.

Vatandaşları kutlamalara davet eden Vali Özkan, “30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da coşkuyla ve gururla kutlanacak. Büyük Taarruz’un 101. yıl dönümünde, istiklâlimiz uğruna şehit düşen, gazi kalan kahramanlar, bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda törenlerle anılacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yâd edilecek. Yozgatlılar 30 Ağustos zaferini her zaman olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaktır. 30 Ağustos’ta tüm Yozgatlıları ev ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmaya, meydanlardaki bayram coşkusuna katılmaya davet ediyorum” dedi. Alpaslan Demir