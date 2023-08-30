AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladılar.

“O GÜN DE BUGÜN DE TEK YÜREĞİZ”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Mesajının devamında Başer, “101 yıl önce bugün, Kahraman Türk Ordusu, bu ülkenin birliğine, dirliğine, istiklaline kast eden düşmana karşı en anlamlı cevabı verdi ve büyük zafere imzasını attı. Tıpkı o gün olduğu gibi bugün de tek yürek halindeyiz. Gönüllerimiz bir, ideallerimiz bir, hayallerimiz, kaderimiz bir. Bu anlayışla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen milletimizin, bu yolda kendisini engellemeye çalışan mihrakların kurduğu tuzakları dün olduğu gibi bugün de bozacak inanç ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 101’inci yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanları başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KUTLU VE MUKADDES BİR MÜCADELENİN ADIDIR”

30 Ağustos’un kutlu ve mukaddes bir mücadelenin adı olduğunun altını çizerek bir mesaj paylaşan MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, "Türk milleti denilince akıllara iman, irfan, kahramanlık, vatanseverlik gelir. Bu vasıfların süsü ve tacı da, tarihe altın harflerle yazılan destanlardır, zaferlerdir. 30 Ağustos ise, şanlı tarihimizde başımıza taç ettiğimiz kutlu ve mukaddes bir mücadelenin adıdır" şeklinde konuştu.

Irgatoğlu yayınlamış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl, pırıl aydınlatmıştır. 30 Ağustos'ta; iman küfrü, milliyetçilik istilayı, cesaret korkaklığı, sadakat sahtekârlığı, bağımsızlık esareti yerle bir etmiştir. Bu zaferle aziz milletimiz bu hain şer odaklarına haddini bildirmiş, Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelemiş ve belleklere yerleştirmiştir. Kanlarımızla suladığımız vatan topraklarımıza ve rengini şühedamızın kanından alan bayrağımıza göz diken sömürgeci güçler 30 Ağustos'ta Türk Milletinin doruklara ulaşan iman ve karşılıksız vatan sevgisi karşında çaresiz kalmışlardır. Türk milletinin tüm fertleri aynı ülkü etrafında buluşmuş ve son yurdumuzun bölünüp parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir. 30 Ağustos Zaferi nedeniyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

“BİRLİĞİMİZİN SİMGESİ”

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Necmettin Doğan ise “30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101’inci yıl dönümünde, Türk milletinin azmi, fedakârlığı ve önderliği ile yazılan destanı gurur ve minnetle anıyorum” dedi ve ekledi: “Türk milletinin azmi, fedakârlığı ve önderliği ile yazılan destanı gurur ve minnetle anıyoruz. Bu zafer, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunun en parlak kanıtıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, sadece bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Bugün, Gazi'nin gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığını taşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101’inci yıl dönümünde, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ışığı daima yol göstersin. Zaferimizin ve birliğimizin simgesi olan bu özel günü kutluyoruz.” Alpaslan Demir