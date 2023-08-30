AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladılar.

“MİLLETİN İRADESİ TAÇLANDI”

Milletvekili Akgül mesajında, 30 Ağustos’un emperyalizme karşı baş eğmemeye, var kalmaya kararlı bir milletin irade beyanının taçlandığı bir tarihin ifadesi olduğuna dikkat çekti.

Akgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve Kurtuluş Savaşı’yla aynı ruhu taşıyan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin bu parlak zaferlerden birini teşkil ettiği aktardı. Akgül, “30 Ağustos Zaferi’nin toprakları bölüştürülüp, boyunduruk altına alınmak istenen milletimizin, imanı, inancı ve bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini ortaya koymuş, Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalacağının da teminatı olmuştur” dedi ve ekledi: “Tarih boyunca ‘vatan sevgisi imandandır’ anlayışıyla hareket eden aziz milletimiz, bu mukaddes toprakları korumak için canla başla mücadele etmiş; kendisini yok etmek isteyen zalimlere karşı kahramanca savaşıp, sayısız zaferler elde etmiştir. Bugün 101. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, topyekûn bir saldırı girişimi ile tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, ne kadar güç koşullar altında olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde asla teslim alınamayacağının önemli bir göstergesi olmuştur. Bu zafer aynı zamanda; toprakları bölüştürülüp, boyunduruk altına alınmak istenen milletimizin, imanı, inancı ve bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini ortaya koymuş, Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalacağının da teminatı olmuştur. Ülkemize yönelik yok etme girişimleri dün; savaş, işgal ve hain askeri darbe yöntemleri ile gerçekleştirilmek istenirken, bugün farklı yöntemlerle farklı planlar devreye sokulmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi, bu süreçleri çok iyi idrak etmekte, ülkemiz üzerinde oynanan sinsi oyunlara vakıf olmakta ve bunun karşısında yüzyıllardır yaşayan zafer ruhuyla mücadele etmektedir. Bu nedenle iç ve dış düşmanlarımız tarafından bugün sergilenen ekonomik ve teknolojik her türlü saldırının sonuçsuz kalacağına ve aziz milletimizin bu süreçten de zaferle çıkacağına olan inancımız tamdır. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun liderliğinde bu zaferi bize armağan eden tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

“YENİDEN ŞAHLANIŞININ ADI”

Zafer Bayramı’nın destansı bir zafer olduğunu aktaran Milletvekili Şahan, 30 Ağustos tarihinde Türk milletinin esaret gömleğini yırtıp attığını ve ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayarak açıklamada bulundu. Milletvekili Şahan açıklamasında, “Bugün milletçe, zaferlerle dolu tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü kutluyoruz. Kutlu Zafer'in 101. yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Malumunuz olduğu üzere 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, zorlu bir mücadelenin ardından Dumlupınar’da zaferle neticelenmiştir. Bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz Milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın destansı cesaretleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. 30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz milletimizin dirayeti ve kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 101 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN DORUK NOKTASIDIR”

30 Ağustos’un büyük zafer olduğunu aktaran Milletvekili Kayalar, “Sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkının ve milli birliğin zaferidir” dedi. Milletvekili Kayalar ise mesajının tamamında, “Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden birini kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılını coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos 1922, Türk milletinin azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin doruk noktasıdır. İstiklal Savaşı'nın en kritik dönemlerinden birinde, tüm imkânsızlıklara rağmen milletimiz ve kahraman ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli komutanlarımızın önderliğinde büyük bir azim ve kararlılıkla düşmanın üstüne yürüdü. Bu büyük zafer, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkının ve milli birliğin zaferidir. Bugün, bu büyük zaferin 101. yılını kutladığımızda, geçmişimizin kahramanlık destanlarını hatırlamak ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için bir fırsat buluyoruz. Türk milleti olarak, geçmişimizden aldığımız güçle bugün de aynı inançla ve birlik içinde yarınlara sahip çıkabilmeliyiz. Bugünün anlamı, sadece zaferin bir yıl dönümünü kutlamakla sınırlı değildir. Bugün, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, tarihimize sahip çıktığımız ve geleceğe umutla baktığımız bir gün olarak da önemlidir. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Atatürk'ün önderliğinde sergilenen mücadele azmini ve ilkelerini unutmamalıyız. Onun öğrettikleri ve ilkeleri bize yol göstermeye devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milletçe birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan