“Blue Moon” terimi aslında Ay’ın mavi renkte olduğu anlamına gelmiyor. İsmi, nadir bir olayı tanımlamak için kullanılır. Ay’ın rengi ile ilgili değildir. Bu olayın gerçekleşme sıklığı nispeten düşüktür, bu yüzden “Bir mavi dolunay görmek” deyimi nadir veya olağan dışı bir olayı ifade etmek için kullanılır.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Dolunaylar yaklaşık 29.5 gün süren bir döngüde gerçekleşir ve genellikle her ay bir tane olur. Ancak, takvim ayları bu döngüye tam olarak uymadığı için bazen tek bir takvim ayı içerisine iki dolunay sığabilir. İşte bu durum “Blue Moon” olarak adlandırılır.

Mavi Ay, dolunay evresinin ay içerisinde ikinci defa meydana gelmesidir. İsminden dolayı Ay’ın farklı bir renge bürüneceği düşünülse de herhangi bir renk değişimi olmayacak.

Dünya’daki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay’a bu isim verilmiştir.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN OLACAK?

30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.Haber Merkezi