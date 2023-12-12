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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” (KAP) kapsamında YÖKAK Değerlendirme Takımı, Bozok Üniversitesinde saha ziyareti gerçekleştirdi.

10 Aralık 2023 tarihlerinde başlayan ve 13 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek saha ziyareti kapsamında Takım Başkanlığını Prof. Dr. Füsun Eyidoğan’ ın yaptığı, Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. Sezgin Ayan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Doç. Dr. Keziban Avcı, Dr. Öğretim Üyesi Öznur Akgiş İlhan, Namık Kemal Deveci ve Eda Eren değerlendirici olarak yer aldığı Değerlendirme Takımı, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde çeşitli akademik ve idari birimlerle, öğrencilerle ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Değerlendirme; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı süreçlerini içeren çeşitli ölçütler altında “Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma” döngüsü kapsamında gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Uğur Kölemen’in de hazır bulunduğu toplantılarda Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri, Senato üyeleri, Kalite Komisyonu üyeleri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.