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Sağlık çalışanlarının olağanüstü durumlarda milletin yanında yer alarak büyük bir özveriyle çalıştığına vurgu yapan Taşkın, Covit-19 salgın hastalığı ve depremlerde hiç uyku uyumadan 24 saat çalışan, işyeri sorunları, idari sorunlar, mesleki ve ekonomik sorunlar nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların meslek hastalığı, salgın ve şiddet gibi nedenlerle büyük risk içinde görev yaptıklarına dikkat çekerek, aldıkları ücretlerin verilen emeğin karşılığı olmadığını söyledi.

Yetersiz maaşla güç şartlar altında yaşamaya çalışan sağlık çalışanlarının ekonomik kaygılarla moral ve motivasyonunun bozulmaması gerektiğinin altını çizen Taşkın, şunları ifade etti: “Sağlık çalışanları yetersiz maaş alıyor. Birbirinden farklı adlarla ve farklı zamanlarda ödenen, hatta aylarca ödenmeyen nöbet ücretleri nedeniyle mağdur olan sağlık çalışanları kendilerine parça parça ödeme yapılmasından şikâyet ediyor. Sağlık çalışanlarının hak ettiği ödemelerin aylık yapılmasında yarar var.

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması ve teşvik amacıyla farklı adlarla yapılan ödemelerin emekliliğe yansıyacak şekilde tek kalem de maaşla birlikte yapılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarının mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları var. Bu sorunlar her geçen büyüyor. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik süreçte sağlık çalışanlarının üzerinde durduğu en önemli konu mali nedenlerle ortaya çıkan sorundur! Sağlık çalışanlarının onuruyla, insanca yaşayabileceği bir ücret sistemine geçilmelidir. Taban aylık artırılmalı, seyyanen zam, taban aylığa yansıtılarak yoksulluk sınırının üstünde bir maaş verilmelidir. Sağlık çalışanlarının adaletsiz ücret sisteminden kurtarılması gerekiyor.”