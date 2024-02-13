Türkiye'deki üniversitelerde kadınların akademik ve öğrenci olarak varlığı giderek artıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan son verilere göre, üniversitelerdeki kadın öğrenci ve akademisyen oranları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

KADIN ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 51,7'YE ULAŞTI

Türkiye genelindeki 208 yükseköğretim kurumunda, toplam 7 milyon 503 bin 181 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 3 milyon 879 bin 512'sini kadınlar, 3 milyon 623 bin 669'unu ise erkekler oluşturuyor. Böylece, kadın öğrencilerin oranı yüzde 51,7'ye ulaşarak, erkek öğrencileri geçmiş durumda.

AKADEMİDE KADIN ORANI YÜKSELİŞTE

Üniversitelerdeki toplam 181 bin 498 akademisyenin 84 bin 207'si kadın. Bu da kadın akademisyenlerin oranının yüzde 46,4 olduğunu gösteriyor. Özellikle araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi pozisyonlarında kadınların oranı erkekleri geçti. Araştırma görevlilerinde kadınların oranı yüzde 53,8, öğretim görevlilerinde ise yüzde 51,6 olarak belirlendi.

PROFESÖR KADROLARINDA KADINLARIN DURUMU

Akademik kadrolar arasında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonlarında da kadınların oranı göze çarpmakta. Profesörlerin yüzde 34,3'ü, doçentlerin yüzde 41,8'i ve doktor öğretim üyelerinin yüzde 47,4'ü kadınlardan oluşuyor.

Bu veriler, Türkiye'deki yükseköğretim alanında kadınların giderek daha fazla yer aldığını ve akademik pozisyonlarda önemli bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. Kadınların eğitimdeki ve akademideki bu artan varlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.