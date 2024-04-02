TÜBİTAK tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl Yozgat’tan 27 proje başvurdu.

Başvuruların ön değerlendirmeleri tamamlanarak başvuru yapan projelerden 4 tanesi, Kayseri Bölge Aşaması Proje Değerlendirmelerine davet edildi.

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Veli Ünü danışmanlığında, öğrenci Umut Kayra Uzunyol tarafından hazırlanan; "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Su Tasarrufu Düzeylerinin Tespit Edilmesi" projesi ve öğretmen Mevlüde Çağlayan danışmanlığında, öğrenci Yusuf Ceylan tarafından hazırlanan , "Yozgat Macerası Oyunu" projesi, Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulundan, öğretmen Şeydanur Coşkun danışmanlığında, öğrenci Emir Paralı tarafından hazırlanan; "Origamik Yolculuğun Matematik İstasyonu" projesi, Sarıkaya Azapbaşlı Şehit Basri Kayaaltı Ortaokulundan, öğretmen Abdullah Düğer danışmanlığında, öğrenciler Muhammet Kaya, Hayrullah Uslu tarafından hazırlanan "Yönetmen ve Senarist Benim, Kısa Film ile Değerlerimi Öğrenirim " projesi, bölge aşaması proje değerlendirmelerine davet edildi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, final aşamasında da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.