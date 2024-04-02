Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Yozgat’ta bayram hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, çarşı pazarda da hareketlilik arttı. Bayram öncesi alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, dükkânlarda yoğunluk oluşturdu. Alışverişe gelen vatandaşlar şeker ve bayramlıklarını almaya başladı. Esnaf da bu yılki bayramdan umutlu olduklarını belirtti.

Bayram hazırlıklarının başladığını anlatan esnaflardan Mehmet Şahin, “Şekerlerimizi, lokumlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının son günlerine gelirken yeni bir heyecan başladı. Bayram geliyor, bu heyecanı da bütün vatandaşlarımızla yaşamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin ilgisi bu yıl çok iyi. Her bütçeye uygun şeker ve lokumlarımız var. Bu sene bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Fiyat aralığımız ise 100 lira ile 120 lira arasında şekerlerimiz bulunuyor. Lokumlarda da 80 liradan 100 liraya kadar her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Bu bayram müşterilerimiz daha çok kaliteli çikolatalara rağbet gösteriyor. Bizim gözlemlediğimiz bu şekilde” dedi.