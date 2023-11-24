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Sorgun ilçesinde Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kalemin Kağıda Aks-ı Sadası" projesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ödüllendirildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projenin ülke genelinde 112 proje içerisinde yer aldığını söyledi.

Projenin öğrencilere ve okula katkıları bulunduğunu ifade eden Öcal, "Proje kapsamında öğrencilerimize yönelik resim ve dijital içerik üretme kursu verilip, öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında beceri kazanması hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerin yapılması için okulumuzda resim atölyesi kuruldu. Kurs faaliyetleri başladı. Proje faaliyetleri için okulumuza Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 50 bin lira ödül verildi" dedi.