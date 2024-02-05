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İlk buluşma TDED Manisa Şubesi tarafından 1 Şubat 2024 Perşembe günü akşamı düzenlenen “İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetleri” programı katılımcılarıyla gerçekleştirildi. Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve ara ara sorduğu sorularla hem genişleyen hem de derinleşen söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Köy Çocukları ve Eğitim” başlığı etrafında bilgi ve düşüncelerini paylaştı.

Köy okullarının önemine değinerek kırsaldaki okulların “butik” okullar olduğunu, özel bir eğitim kurumu gibi bire bir eğitim verilebildiğini, doğal çevresi, öğretmen profillerinin çeşitliliği gibi konuları her fırsatta dile getiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu okullara ilişkin “Köy Koleji” yakıştırması yapmasının sebeplerini izah etti ve önerilerini paylaştı. Günümüzde kaynaklara ulaşımda kolaylıklar olduğuna, tasarım odaklılık ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi ile yenilikçilik ve dil öğrenmedeki kolaylıklara dikkat çekerek köy çocuklarının daha iyi ve nitelikli eğitimi bakımından var olan avantajlı yanlara vurgu yaptı.

Böyükata, kitaplara ve kitap okumaya ilginin köy okullarında daha yüksek oluşu yönündeki düşüncelerini paylaşırken kırsalda kitap ve okumaya ilgiyi çok farklı biçimlerde daha yüksek düzeylere artırmanın daha kolay ve zevkli olacağını belirtti. Köy okullarında mevcut kaynakların sınırlı oluşunun da okumaya yönelimi yükseltebileceğinden bahsederek doğru kitapları ulaştırmak ve çocukların nitelikli kitaplarla temaslarını sağlamak gerektiğinin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukları bilime dair konulara yönlendirmenin günümüz dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Çocukların meraklı oluşları, her şeyi soruyor oluşları, özgüvenli ve iletişime açık oluşları, konuları ilişkilendirmeye yatkın oluşları ve yazmaya da ilgili oluşlarını örneklerle ortaya koydu ve katılımcıların bunu fark etmelerini sağlayıp dinleyicilerin tartışmasına açtı.

Manisa il protokolünden bürokrat ve yöneticiler, eğitim çevrelerinden öğretmen ve idareciler, akademisyenler ve farklı meslek mensupları ile STK mensubu aktif bir kitlenin iştirak ettiği toplantı, katılımcıların soruları, cevapları, yorum ve katkılarıyla canlı, samimi ve dostça bir atmosferde yürütüldü.

Faydalı bir program olduğuna değinen TDED Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş, bütün katılımcılara ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek kendisine yöreyi tanıtıcı ürün ve derneğin yayınlarından hediye takdim etti.

“PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ”

TDED Manisa Şubesi Salihli Temsilcisi Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu’nun koordinasyonu ve moderatörlüğünde 03 Şubat 2024 Cumartesi günü Salihli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen "Proje Döngüsü Yönetimi" konulu eğitim seminerinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri geliştirme, proje yazımı, değerlendirme süreçleri, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında göz önünde tutulması gereken konulardan bahsetti.

Katılımcılarla etkileşimli bir yolla gerçekleştirilen toplantıda temel bazı kavramlar üzerinde tartışmalar açıldı ve proje tabanlı çalışmanın önemine vurgu yapıldı. İster araştırma faaliyetleri olsun isterse gönüllülük çalışmaları olsun her tür çalışmanın projelendirilebileceğine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde öğrenci projelerinin önemine ve felsefesine ilişkin düşüncelerini de paylaştı ve öğretmenlerin danışmanlık rolüne özellikle vurgu yaptı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği, aralarında üniversite öğrencilerinden, STK kuruluşlarından ve eğitim çevreleri ile proje konularına ilgi duyan kişilerin de yer aldığı dinleyicilere TÜBİTAK programlarından da bahsedildi ve katılımcıların sorularına cevaplar verildi. İki oturum şeklinde yürütülen programın ikinci kısmında isteyenlere beyin fırtınası yoluyla fikir geliştire stratejisine yönelik kısa bir atölye çalışması da yaptırıldı.

Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu, Salihli'de ilk programlarını proje eğitimleri konusunda uzmanlaşmış biri olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile gerçekleştirdiklerini ifade edip etkinliğe ev sahipliği yapan Salihli Öğretmenevi Müdürü Lütfü Kaçar ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya çiçek takdim etti.

“EĞİTİMİ KONUŞMAK ÖNEMLİ”

Gerçekleştirilen programlara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Manisa ilk görev yerimdi. Hatıralarım var, hatırladıklarım var. Düzenlenen bu etkinlikler sayesinde hem yeni dostlar edindim hem de öteden beri dert edindiğim konularda dert ortaklarımızın ne de çok olduğunu fark ettim. Eğitim bütün toplumun, bütün insanlığın ortak konusudur. Her fırsatta konuşmak önemlidir ve konuşmalıyız. TDED Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş, davetleriyle bizleri onurlandırdı. Her iki etkinliğe de iştirak ederek kendisi de katkı verdi. Kendisiyle tanışmamıza ve dolaylı biçimde bu iki mütevazi çalışmanın ortaya çıkmasında rolü olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı hocamız ile emek veren, iştirak edip katkı veren bütün herkese teşekkür ederim” dedi.