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Yozgat’ta 4 bin 585 nüfuslu Aşağı Nohutlu Mahallesi muhtarlığına 30 yıl önce seçilen Rasim Demirkapak, görevini 6 dönem üst üste hiç ara vermeden ilk günkü azimle yürütüyor. Her sabah mahallesini köşe bucak gezen ve tespit ettiği sorunları gerekli yerlere bildirip çözüme kavuşturan Muhtar Demirkapak, mahalle sakinleriyle de sık sık sohbet edip sorunlarıyla bizzat ilgileniyor. Genci ve yaşlısıyla mahalle sakinlerinin sevgisini de kazanan Demirkapak, bir dönem daha muhtarlık yapmak için aday olduğunu açıkladı.

“ÇALIŞMALARINI BEĞENİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Bilal Yücel muhtarlarından memnun olduklarını belirterek, en ufak bir sıkıntı da yetkililere ulaşarak mahallenin sorunlarını gidermeye çalıştığını söyledi. Yücel, muhtar Demirkapak’ın çalışmalarını beğendiğini de vurgulayarak bir dönem daha seçilmesini istediklerini belirtti.

“BİR DÖNEM DAHA MUHTAR OLMASINI İSTİYORUZ”

Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde esnaf olan Ekrem Dişli de, “Muhtarımızdan bizler çok memnunuz, yeni dönemde de onu muhtar olarak görmek istiyoruz. 30 senedir mahallemizde muhtarlık yapıyor. Mahalle sakinlerimiz, muhtarımızın yaptığı hizmetlerden memnun. 6 dönemdir bizim muhtarımız, bir dönem daha istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MAHALLEMİN HER KÖŞESİNDE EMEĞİM VAR”

Mahallesi için elinden gelen her şeyi severek yaptığını söyleyen muhtar Rasim Demirkapak ise “Bizim mahallemizin 4 bin 585 seçmeni var şu anda. Ben 6 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemin her köşesinde emeğim, hizmetim var. Belediyemiz ile iç içe çalışıyoruz, bu zamana kadar 7 belediye başkanı ile çalıştım, hangisine gittiysek mahallemizin sorunlarını çözdüler. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Benim 24 saat telefonum mahalle halkım için açık, gücüm yettiği, elimden geldiği kadar onların sorunlarını çözmeye, hizmet etmeye çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

“YİNE ADAYIM”

Mahalle sakinlerinin teveccühünün kendisinden yana olduğunu da hatırlatan Demirkapak, “30 yıldır aralıksız muhtarlığa devam ediyorum, Rabbim izin verirse yine adayım. Mahallemizin teveccühü de benden yana, onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar çalışanı çalışmayanı çok iyi biliyorlar. Mahallemize hizmet ettiniz mi onlarda sizi seve seve baş tacı yapıyorlar. Bu son dönemim Rabbim izin verirde bir 5 sene daha muhtarlık görevimi yaptıktan sonra artık aday olmayacağım. Her şeyi en güzel şekilde ve zamanında bırakmak lazım” dedi.